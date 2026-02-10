SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta terça-feira (10) projeto de lei que autoriza o enterro de cães e gatos em jazigos que pertençam aos seus tutores ou a familiares dele. A norma já está em vigor e vale a todo o estado de São Paulo.

O texto é dos deputados estaduais Eduardo Nóbrega e Ricardo França, ambos do Podemos, e diz que as regras sobre o sepultamento dos pets deverão ser regulamentadas pelo serviço funerário de cada município.

Cemitérios particulares, por sua vez, poderão estabelecer normas próprias desde que "respeitadas as regulamentações legais", conforme o projeto.

Todo e qualquer custo relacionado ao enterro será custeado pela família do titular do jazigo.

Autores da proposta, Nóbrega e França dizem que o projeto busca "oferecer uma alternativa mais acessível e respeitosa para as famílias que desejam enterrar seus animais de estimação".

"O afeto pelos animais de estimação tem se tornado cada vez mais evidente na sociedade. Com um vínculo afetivo comparável ao de familiares, muitos tutores buscam formas de honrar seus pets até mesmo após a morte", sustentam.

O texto foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em dezembro do ano passado e ganhou na época o apelido de "Projeto Bob Coveiro".

O nome faz homenagem a um cachorro de Taboão da Serra, município da região metropolitana de São Paulo, que viveu durante dez anos no cemitério da cidade após a morte de sua tutora.

Bob, como era chamado, compareceu ao sepultamento da antiga dona e nunca mais deixou o cemitério. Era querido por todos, acompanhava enterros e levava conforto a familiares enlutados.

Ele morreu atropelado em 2021 por um motociclista que não prestou socorro. Seu corpo foi colocado num caixão com flores e enterrado ao lado da tutora.