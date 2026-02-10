SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na zona oeste do Rio foi morto hoje pela Polícia Civil durante uma operação na capital.

Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande. Ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia.

Ele foi baleado, segundo a polícia, após disparar tiros de fuzil contra policiais durante uma operação feita para prendê-lo. A operação tinha como intuito cumprir mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e homicídio.

O homem coordenava o controle territorial da região e tinha papel estratégico do crime organizado na área, segundo a polícia. O paradeiro dele foi encontrado após trabalhos de inteligência, segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Um fuzil foi apreendido na ação.