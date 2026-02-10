SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para seis o número de pessoas que apresentaram sinais de intoxicação após aula de natação na academia C4 Gym, no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, segundo a Polícia Civil. A professora Juliana Faustino Bassetto, 27, morreu

A nova notificação, segundo a Secretaria da Segurança pública, é de uma mulher que precisou ser internada após participar da mesma aula de natação de Juliana Faustino Bassetto, 27 ?que morreu após passar mal na academia e ser internada em um hospital em Santo André, na Grande São Paulo.

Entre as vítimas, está o marido de Juliana, que fazia aula de natação com ela, e um adolescente de 14 anos.

O caso é investigado pelo 42º DP (Parque São Lucas). Funcionários da academia foram ouvidos e a polícia faz buscas para ajudar nas investigações. Laudos periciais estão em andamento para identificar as substâncias que podem ter causado a possível intoxicação.

A academia amanheceu nesta terça-feira (10) com pichações pedindo por Justiça e responsabilização dos envolvidos.

A direção da Academia C4 GYM afirmou lamentar profundamente o ocorrido e que prestou imediato atendimento a todos os envolvidos. A academia declarou que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas para oferecer todo o suporte e que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo o que for necessário.

Uma das hipóteses da polícia é de que a mistura de vários produtos químicos para manutenção da piscina possa ter causado uma intoxicação. Em vídeos de câmeras de monitoramento da academia, é possível ver quando um funcionário deixa um recipiente na área da piscina e, em seguida, alunos que nadavam começam a se sentir mal. É possível ver Juliana sendo retirada do local pelo marido.

Segundo o delegado Alexandre Bento, do 42º DP (Parque São Lucas), o manobrista era o responsável pela manutenção da piscina. Ele é procurado pela polícia para prestar depoimento e dar informações sobre os produtos químicos utilizados e suas proporções.

A perícia realizada no domingo (8) encontrou produtos químicos e um recipiente com uma mistura que é analisada pelo laboratório do Instituto de Criminalística. Segundo o delegado Alexandre Bento, a suspeita inicial é que houve uma mistura de produtos que causou reação química, dispersando gases que intoxicaram as pessoas. Bento diz que o gás tóxico provocou asfixia, queimou as vias aéreas e gerou bolhas nos pulmões das vítimas.

A Subprefeitura Vila Prudente interditou preventivamente a academia após identificar irregularidades quanto à segurança do local e descobrir que o Auto de Licença de Funcionamento está no nome do antigo proprietário. A prefeitura iniciou o processo de cassação do alvará do estabelecimento.