SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro que era voluntário nas forças armadas da Ucrânia morreu no último domingo durante um ataque, informou colegas de combate à família da vítima.

O paraense Adriano Silva teria sido atingido por fogo de artilharia. Segundo informações repassadas aos familiares, ele estava na cidade de Kupiansk, a mais de 500 quilomêtros de Kiev, quando foi surpreendido pelo ataque junto com outros militares.

A mãe dele, no entanto, ainda não recebeu informações oficiais. Ao UOL, a família relatou estar desesperada, enquanto a mulher chora desde domingo por notícias sobre o filho.

Conhecido como "Índio", o jovem dava atualizações quase diárias nas redes sociais em meio ao conflito. Ele estava foi em maio para o território Ucraniano, quando começou a publicar fotos fardado e com armas em meio às batalhas no local.

Ele também dizia não temer morrer em campo de batalha quando questionado ou criticado. "Para nós, a morte ou vitória devem ser pontos de honra", escrevia em seu perfil social.

Adriano fundou um grupo de recrutamento de soldados brasileiros. O Ares Group, no entanto, informou que encerrou suas atividades na Ucrânia após a morte de um dos seus fundadores. "Não mantendo qualquer tipo de seleção ou recrutamento", informou a organização nas redes sociais.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Tags:

Família