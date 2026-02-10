A Polícia Federal e órgãos similares do Reino Unido e Estados Unidos participaram de uma operação internacional que, com a ajuda de uma fragata da Marinha francesa, apreenderam 1,3 tonelada de cocaína em alto mar.

A apreensão ocorreu no domingo (1º) em área marítima externa à costa brasileira.

A operação contou com apoio de organismos internacionais especializados no enfrentamento ao tráfico transnacional, como a agência britânica National Crime Agency (NCA) e a Drug Enforcement Administration (DEA), dos EUA.

De acordo com a Embaixada da França no Brasil, a fragata apreendeu um total de 1.375 kg do entorpecente. O valor estimado para a carga é, segundo as autoridades francesas, de 41 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 253 milhões na cotação desta terça-feira.



Em nota, a PF informou que a intervenção marítima foi conduzida após o compartilhamento de informações operacionais repassadas em janeiro de 2026, que indicavam a possível utilização de rotas oceânicas para o transporte de cargas ilícitas por organizações criminosas atuantes na América do Sul.

A PF repassou às equipes estrangeiras informações sobre rotas marítimas, padrões de navegação, logística utilizada por grupos criminosos, bem como o perfil de embarcações normalmente associadas ao transporte de drogas ilícitas.

A Marinha francesa entregou três tripulantes brasileiros às autoridades brasileiras no Porto de Mucuripe, em Fortaleza. Os brasileiros já foram conduzidos à Superintendência Regional da PF no Ceará.

