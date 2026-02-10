SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo cumpre dez mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma quadrilha do "novo cangaço", como são conhecidos os ataques a agências bancárias, principalmente em cidades do interior, com grande poder bélico, cerco e confronto com a polícia. Segundo a investigação, os criminosos, de posse de armamento pesado, planejavam novo ataque em breve.

A operação, denominada Volante, além dos mandados de prisão, cumpre outros 20 mandados de busca e apreensão, na capital paulista, Embu das Artes, Taboão da Serra, Jacareí, na região metropolitana, e Ribeirão Preto e Cravinhos, no interior de São Paulo.

A identidade dos suspeitos procurados não foi divulgada e a reportagem não localizou os responsáveis pelas defesas.

A ação conduzida pela Delegacia de Cravinhos tem apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

As investigações, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), apontaram que os suspeitos planejavam ataques a bancos com uso de extrema violência, armamento pesado e recursos tecnológicos. A Polícia Civil afirma que o grupo se preparava para agir em breve, o que levou as forças de segurança a adotarem uma atuação preventiva. Não foi revelado qual seria o alvo do grupo.

A organização criminosa, diz a investigação, pretendia utilizar fuzis de alto poder destrutivo, inclusive calibre .50, além de veículos blindados, artefatos explosivos, drones e outros equipamentos táticos durante a ação.