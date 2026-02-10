SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de cinco anos morreu após ser soterrada durante um deslizamento de terra na noite de ontem, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

Maria Eduarda dos Reis Norberto estava internada na UTI da Santa Casa. A Prefeitura de Barra Mansa confirmou a morte na manhã desta terça-feira (10), em uma nota de pesar publicada nas redes sociais.

O deslizamento ocorreu no bairro Siderlândia, um dos mais afetados pelo forte temporal. O prefeito Luiz Furlani decretou luto oficial de três dias, a partir desta terça.

Maria Eduarda sofreu sete paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. "Recebemos essa notícia com muita tristeza. Nos solidarizamos com a família e reforçamos que a Prefeitura de Barra Mansa seguirá oferecendo todo o suporte necessário, tanto no acompanhamento do caso quanto no amparo aos familiares", diz nota da gestão municipal.

Prefeitura informou que criou uma força-tarefa para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas registradas na noite de ontem. Em cerca de três horas, o município registrou aproximadamente 72 milímetros de chuva, volume que provocou alagamentos, deslizamentos e outros transtornos em diferentes regiões da cidade.

Foram registradas 18 ocorrências de deslizamentos, seis desabamentos de imóveis e três de muros. O balanço da Defesa Civil inclui ainda quatro quedas de árvores, além de 12 pontos de alagamento severo. Também houve dois transbordamentos, nos rios Barra Mansa e Bocaina, e o desabamento de uma ponte.

Cinco pessoas precisaram de atendimento médico, incluindo três crianças. As demais seguem em observação, com quadro estável. As regiões mais afetadas incluem os bairros Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e o Centro.

Em casos de emergência ou risco iminente, a Defesa Civil orienta que a população entre em contato pelos canais oficiais - telefone 199 ou WhatsApp (24) 98121-3427.