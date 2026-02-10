BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Quatro integrantes de uma mesma família morreram soterrados na manhã desta terça-feira (10) em Eugenópolis, município da Zona da Mata mineira.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, um rompimento de um açude provocado pelas fortes chuvas na região teria ocasionado um deslizamento de terra que avançou sobre a casa.

A corporação afirmou que os corpos do pai, da mãe e dos dois filhos já foram localizados e aguardam a liberação da Polícia Civil para remoção. A identidade das vítimas não foi informada.

Essa foi a segunda ocorrência de mortes registrada em menos de 24 horas na região, que é atingida por fortes chuvas.

Em Muriaé, a cerca de 25 quilômetros de Eugenópolis, um homem de identidade não revelada foi encontrado sob os escombros de uma casa pelos bombeiros na madrugada desta terça.

Os trabalhos para localizar o corpo duraram cerca de duas horas, segundo a corporação.

O município registrou 93 milímetros de chuva em menos de três horas entre a noite de segunda e a madrugada de terça, conforme a Defesa Civil municipal.

