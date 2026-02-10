RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob a suspeita de matar um morador em situação de rua no dia 3 de fevereiro, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, com o uso de um facão. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que localizaram o suspeito em Copacabana, na zona sul, na sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações incluíram a análise de imagens de câmeras de monitoramento urbano. Os registros mostram que a vítima foi atacada com enquanto estava deitada, aparentemente dormindo. Vídeos mostram o agressor se aproximando da vítima com a arma na mão, ele usava um capacete.

Com base nas imagens, os policiais conseguiram identificar o autor do crime e apurar informações sobre seu paradeiro, efetuando a prisão três dias após o homicídio.

Em depoimento na delegacia, segundo a polícia, o suspeito confessou o crime e afirmou que o ataque teria sido motivado por um desentendimento anterior com a vítima. Ambos seriam catadores de lixo reciclável e o desentendimento teria relação com os lucros da venda. Seu nome não foi divulgado e a defesa não foi localizada.

O suspeito foi autuado por homicídio, e as investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do caso.