SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de 2 anos ficou ferido depois de cair de um carro em movimento, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O motorista do veículo não tinha habilitação, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso ocorreu na noite de domingo (8), na avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, no Jardim São Guilherme.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o veículo, um Chevrolet Corsa, faz uma curva e a porta traseira direita abre e a criança cai na via. Um homem se aproxima e resgata a criança. O carro continua e movimento até bater em um poste.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e apurou que o condutor perdeu o controle da direção. Além do motorista, no carro estavam uma mulher de 26 anos e duas crianças, a que caiu e outra de 6 anos.

Foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo realizadas as autuações administrativas cabíveis e a apreensão do automóvel.

Todos foram socorridos e levados ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, com ferimentos leves.

Foram requisitados exames ao IML e o caso foi registrado no Plantão Policial de Sorocaba como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.