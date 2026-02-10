Celebrado nesta terça-feira (10), o Dia da Internet Segura mobiliza o Brasil e dezenas de países para discutir o uso responsável do ambiente digital. Em meio ao aumento de golpes virtuais, vazamentos de dados e fraudes online, a data funciona como um alerta: pequenas mudanças de comportamento já reduzem, e muito, os riscos no dia a dia conectado.



De acordo com o professor Evandro Bastos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, muitos problemas de segurança digital não exigem conhecimentos técnicos avançados para serem evitados. “Dados pessoais têm valor. Roubar informações é um golpe tão grave quanto retirar dinheiro diretamente de uma conta bancária”, explica. Segundo ele, fornecer dados apenas quando necessário e verificar se sites são confiáveis já cria uma barreira importante contra fraudes.



O uso de redes Wi-Fi públicas está entre os pontos de maior atenção. Comuns em cafés, aeroportos e locais de grande circulação, essas conexões podem redirecionar usuários para páginas falsas, visualmente parecidas com sites conhecidos. “O navegador costuma alertar quando a conexão não é segura. Ao perceber esse aviso, o ideal é sair da página imediatamente e não inserir nenhuma informação”, orienta o professor.



As redes sociais também merecem cuidado. Apesar de fazerem parte da rotina de lazer, trabalho e relacionamento, elas podem expor dados sensíveis quando configuradas sem critérios de privacidade. A recomendação é evitar deixar informações sobre rotina, localização e familiares totalmente públicas. “Aprovar seguidores manualmente e desconfiar de perfis recentes ou sem histórico reduz bastante o risco de monitoramento por criminosos”, afirma Bastos.



Para especialistas, a segurança digital deve ser vista como um conjunto de camadas de proteção. Evitar o envio de documentos por aplicativos de mensagens ou e-mail para desconhecidos, conferir se sites utilizam criptografia e questionar o motivo de cada solicitação de dados são práticas simples, mas eficazes.



No Dia da Internet Segura, a mensagem é direta: a tecnologia amplia oportunidades, mas exige atenção constante para que o ambiente online não se transforme em fonte de prejuízos.

