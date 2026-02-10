SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi afastado das funções no Maranhão após um vídeo mostrar ele jogando spray de pimenta contra crianças na cidade de São José de Ribamar.

Ação aconteceu durante um chamado para impedir a ocupação de um terreno na região do Araçagy. O fato aconteceu no domingo, na cidade que fica a 30 km de São Luís, explicou a PM.

As imagens publicadas nas redes mostram o agente espirrando o spray diretamente contra as crianças, se afastando do grupo em seguida. Outros vídeos, divulgados pela TV Globo, mostram adultos tentando lavar os olhos de uma menina e de um menino, que choram.

Afastamento do policial foi confirmado hoje pela PM. Em nota, a corporação disse que o homem foi identificado ontem e que foi afastado das atividades operacionais imediatamente.

A corporação também lamentou o caso e disse que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos. O nome do agente afastado não foi divulgado.