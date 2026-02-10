RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de 5 anos morreu nesta terça-feira (10) após a casa da família ser soterrada durante chuvas em Barra Mansa, município no sul do Rio de Janeiro a 133 km da capital.

Um temporal atingiu a cidade nesta segunda-feira (9) e impactou o bairro de Siderlândia, onde a família da criança morava.

A menina chegou a ser resgatada, mas sofreu sete paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. A prefeitura decretou luto de três dias.

Outras quatro pessoas ficaram feridas no soterramento. Barra Mansa teve registro de queda de outros imóveis, alagamentos, e vias obstruídas e cobertas por lama.

Na cidade do Rio há registro de chuva há dez dias seguidos. O tempo segue instável e com precipitação de fraca a moderada nesta terça. O Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, prevê a continuidade das pancadas até quinta-feira (12), com redução da nebulosidade a partir de sexta (13).

No domingo (8), quatro pessoas foram resgatadas com vida de um desabamento no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio. Um gato que estava soterrado também foi resgatado com vida, mas outros quatro animais morreram. Uma investigação está em andamento para saber se o desabamento teve relação com a chuva.