SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de sete anos morreu após ser atingido por uma trave na Escola Municipal Rural Cândido Xavier, da comunidade de Guampará, localizada em Marquinho (PR).

O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele. Segundo a Prefeitura de Marquinho, a criança foi socorrida e levada à Unidade de Saúde de Apoio Rural, localizada ao lado da quadra.

Criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, informou a prefeitura. A equipe médica da Secretaria de Saúde, uma psicóloga e a Polícia Militar compareceram no local, e o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

A prefeitura lamentou a morte da criança e informou que está sendo prestado acolhimento e apoio aos familiares do aluno. Em nota, o município disse que por determinação do prefeito, "todos os serviços públicos municipais foram colocados à disposição para atender e amparar os familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento".

A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso. Segundo o órgão serão ouvidas as autoridades da escola, além dos responsáveis pela criança, para esclarecer o que aconteceu.