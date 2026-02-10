SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Governo da Bahia concluiu em 30 de janeiro o pagamento da indenização à família da ialorixá Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete, líder quilombola assassinada em 2023 na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A reparação é resultado de um acordo extrajudicial firmado entre o Estado da Bahia, a União e a família da religiosa. Os valores pagos são confidenciais e não podem ser divulgados.

Bernadete Pacífico foi assassinada em 17 de agosto de 2023 na casa que funcionava como sede da associação de quilombolas em Simões Filho.

Ela era coordenadora nacional da Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos) e liderava o Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. Trabalhava havia anos denunciando a violência contra a população quilombola e as tentativas de tomada das terras.

Após o assassinato de seu filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, em 2017, a luta contra ataques a terreiros e assassinatos de lideranças religiosas de matriz africana se intensificou. Conhecido como Binho do Quilombo, ele era um dos líderes quilombolas mais respeitados da Bahia.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por disputas territoriais e pela luta da líder quilombola contra a instalação de um bar comandando por traficantes nas margens de uma represa em uma área de preservação permanente.

A Justiça acolheu denúncias contra cinco pessoas suspeitas de participação na morte de Mãe Bernadete. Os réus Arielson da Conceição Santos, preso preventivamente, e Marílio dos Santos, que está foragido, serão os primeiros a serem julgados. Os dois respondem por homicídio qualificado e serão submetidos a júri popular marcado para o dia 24 de fevereiro.

Josevan Dionísio dos Santos, Ydney Carlos dos Santos de Jesus e Sérgio Ferreira de Jesus foram também foram denunciados por suspeita de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima.

Arielson e Sérgio já haviam sido presos pela Polícia Civil em setembro de 2023 e Ydney foi detido em julho de 2024. Com a prisão de Josevan, o único acusado pelo crime que segue foragido é Marílio dos Santos, conhecido como Maquinista. A reportagem não conseguiu obter contato com a defesa dos réus.

A investigação apontou que os criminosos chegaram na comunidade a pé, entraram na casa da ialorixá e a mataram com 25 tiros. Também roubaram cinco telefones celulares que estavam no imóvel.

A líder quilombola estava junto dos netos quando dois homens chegaram usando capacetes e abordaram a família. Os netos foram trancados em um quarto, e Mãe Bernadete foi morta.

Ela já havia recebido ameaças e fazia parte de um programa de proteção a defensores de direitos humanos do Governo na Bahia. Câmeras foram instaladas na sua casa e no entorno, e policiais faziam visitas periódicas ao local, mas não havia uma vigilância constante.

Em novembro de 2024, o presidente Lula (PT) assinou o decreto de declaração de interesse social do Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho.