SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema metroviário de São Paulo enfrenta lentidão na noite desta terça-feira (10). Um problema na linha 1-azul afetou também a circulação nas linhas 2-verde e 3-vermelha.

As estações estão lotadas e a espera entre os trens já chega a 20 minutos, segundo passageiros.

Segundo o Metrô, houve uma falha de equipamento de via na linha 1-azul pouco antes das 17h. Por isso, ela passou a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a sua extensão. Equipes de manutenção foram acionadas para solucionar o problema. A empresa pede desculpas pelos transtornos causados.

As restrições operacionais rapidamente atingiram as linhas 2-verde e 3-vermelha.

Nas redes sociais, usuários reclamam que não estão sendo avisados do problema ao fazerem baldeação vindos de ramais ainda com circulação normal.