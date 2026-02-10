e a, veículos públicos da, apresentam neste mês de fevereiro dois lançamentos voltados ao fortalecimento do jornalismo em suas grades.

Na Rádio Nacional, o programa Alô Alô Brasil terá início no dia 23 com edições ao vivo de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h, em todas as emissoras da rede. Já na TV Brasil, o semanal Na Mesa com Datena terá estreia na terça-feira (24), às 21h, com análise dos principais temas da agenda nacional.

Datena é jornalista há mais de 50 anos, tendo passado pelas principais emissoras de televisão e rádio do país. Venceu duas edições do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

Sua chegada à EBC integra a estratégia da empresa de valorizar o jornalismo em seus veículos, com ampliação do tempo dedicado à cobertura factual, aprofundamento de temas de interesse público e ainda uma maior integração entre rádio e televisão. A iniciativa busca também fortalecer a comunicação pública enquanto espaço de informação confiável e acessível, em diálogo direto com a pluralidade de ideias que marca a sociedade brasileira.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente da EBC, Andre Basbaum, comenta que a atividade jornalística é um dos pilares da democracia, principalmente em um cenário marcado pela disseminação de informações falsas.

No contexto em que vivemos, de intenso ruído informacional, o jornalismo é um ativo central. Precisamos fortalecê-lo para oferecer à população informação segura, contextualizada e com capacidade de gerar reflexão. Portanto, estamos reconhecendo o papel e a importância do jornalismo ao trazê-lo ainda mais para a grade da TV Brasil e da Rádio Nacional, diz.

Trazer um comunicador com a experiência e a trajetória do Datena para a comunicação pública também representa ampliar pontes com diferentes audiências do país. Os programas vão abordar os temas que fazem parte do cotidiano dos brasileiros, da política à economia, da cultura à segurança pública, sempre com responsabilidade editorial. Queremos uma TV Brasil e uma Rádio Nacional cada vez mais próximas das pessoas, acrescenta Basbaum.

Datena afirma que é uma honra integrar a EBC e iniciar essa nova fase à frente de um programa de entrevistas, formato pelo qual tem grande apreço. Para ele, a essência de uma boa entrevista é garantir protagonismo ao convidado.

É uma honra estar chegando à EBC. Primeiro para um programa de entrevistas, que eu adoro fazer. A arte da entrevista é dar espaço ao entrevistado. A grande estrela de uma entrevista é o entrevistado, defende.

O comunicador também destaca sua trajetória no rádio e a importância da Rádio Nacional. Ele relembra que começou a atuar na área aos 15 anos e ressalta a tradição da emissora.

O rádio é minha paixão, foi a minha vida. Comecei fazendo rádio com 15 anos de idade e sempre apresentei programas de rádio. A Rádio Nacional é uma das rádios mais tradicionais do país e o programa vai ser muito legal. O Brasil vai ficar representado na Rádio Nacional. Se liguem que vai ser muito bacana, relata Datena.

Na Mesa com Datena

Na Mesa com Datena vai assumir formato de entrevistas aprofundadas e investigativas com duração e estrutura pensadas para privilegiar escuta ativa, contextualização histórica e social, e múltiplas perspectivas sobre temas centrais para a vida pública brasileira. Haverá um entrevistado por episódio, sempre uma figura relevante ao tema proposto.

A produção foi pensada para oferecer um serviço de utilidade pública que contribua para a formação da consciência crítica, amplie o acesso à informação qualificada e promova debates substantivos sobre questões de interesse permanente da sociedade. Destinase ao público que busca análises claras, rigorosas e aprofundadas, como gestores, pesquisadores, lideranças sociais e cidadãos em geral.

Serão abordados temas como segurança pública, cidadania, direitos fundamentais, políticas sociais, desafios urbanos, desigualdade social, saúde, educação, mobilidade urbana, gestão pública, transparência, direitos humanos, tecnologia, meio ambiente e economia.

Participarão especialistas, autoridades, gestores públicos, pesquisadores, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para debates plurais e comprometidos com a verdade factual, tratando cada assunto em sua complexidade e transversalidade.

Alô Alô Brasil

A atração comandada por Datena na Rádio Nacional será inspirada nos principais programas informativos matinais do rádio brasileiro, referência em agilidade, credibilidade e prestação de serviço aos ouvintes. A produção vai apostar em uma cobertura dinâmica dos fatos que impactam o cotidiano da população.

Serão veiculadas informações em tempo real, análise dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, comentários diretos, entrevistas e prestação de serviço, mantendo linguagem clara e acessível. O objetivo é oferecer ao ouvinte um panorama completo do início do dia, reforçando o papel da Rádio Nacional como referência em jornalismo público, plural e de alcance nacional.

A estreia de Datena na Rádio Nacional ganha ainda mais significado por acontecer no ano em que a emissora celebra nove décadas de existência.

O próprio nome da atração foi criado como homenagem à frase que marcou sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, às 21 horas, quando o locutor Celso Guimarães anunciou: Alô, Alô Brasil! Aqui fala a Rádio Nacional do Rio de Janeiro!. Na sequência, ecoaram os acordes da canção Luar do Sertão, dando início a uma trajetória que atravessa gerações e acompanha com protagonismo a história da radiodifusão brasileira.

Serviço

Alô Alô Brasil Estreia segunda-feira (23), às 8h, na Rádio Nacional

Na Mesa com Datena Estreia terça-feira (24), às 21h, na TV Brasil



Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.

O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

>> TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

>> Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr

Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

>> WhatsApp Nacional

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

>> Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Tags:

Datena | EBC | Rádio Naciona | TV Brasil