SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital recomendou à Prefeitura de São Paulo que aplique medidas de planejamento, controle e fiscalização com relação ao uso e à ocupação de áreas públicas e de uso comum durante o Carnaval de 2026.

A iniciativa é voltada especialmente aos desfiles de blocos agendados para os períodos carnavalesco e pós-carnavalesco, abrangendo todas as providências que se fizerem necessárias para que se garanta, com base em padrões técnicos, a ocupação máxima segura nos locais.

Segundo os promotores Camila Mansour Magalhães da Silveira, Roberto Luís de Oliveira Pimentel e Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, o objetivo é evitar a repetição de incidentes como os ocorridos no último domingo (8) durante o cortejo de blocos na rua da Consolação, na região central da cidade, que resultaram em transtornos e riscos aos foliões.

A recomendação foi expedida nesta terça-feira, com base em reportagens que revelaram problemas gerados pela superlotação na via.

À Polícia Militar, a promotoria pediu informações sobre eventuais ocorrências registradas, bem como eventuais transtornos e problemas ocasionados durante os eventos.

O pré-Carnaval deste domingo na Consolação apresentou superlotação e momentos de tumulto.

Espremidos por grades, foliões derrubaram essas barreiras e invadiram edifícios públicos e privados nos arredores. Algumas pessoas relataram terem sido prensadas. Houve necessidade de atendimento médico, mas registro de feridos com gravidade.

Tradicional local de desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta no domingo que antecede o Carnaval, a Consolação também recebeu neste ano o Bloco Skol -marca da cervejaria patrocinadora do evento-, que atraiu milhares de jovens com a presença do DJ escocês Calvin Harris.

Essa foi a primeira vez que a prefeitura autorizou a passagem de dois megablocos com locais de concentração e horários muito próximos nesta via da cidade.

Importante via de acesso entre a av. Paulista e o centro histórico da capital, a Consolação tem aproximadamente 40 metros de largura entre suas calçadas e é cercada por prédios e muros. Trechos com possibilidade de escoamento do público, como a praça Roosevelt, foram fechados com tapumes.

Segundo especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo, as imagens do tumulto indicam que havia condições para pisoteamentos, o que poderia provocar ferimentos graves ou até mortes. Eles apontam problemas na estimativa de público, na escolha por realizar dois megaeventos na mesma hora e local, no controle do fluxo de entrada e nas áreas de dispersão.

Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que "o final de semana de pré-Carnaval com 182 blocos desfilando sábado e domingo em toda a cidade foi um sucesso, sem incidente grave envolvendo os foliões".

Segundo a gestão Nunes, o "desfile do DJ Calvin Harris, domingo, aconteceu durante todo o percurso da rua da Consolação seguido por milhares de pessoas em clima de festa".

"O plano de contingência foi acionado diante da superlotação, e forças de segurança da GCM e da PM atuaram e controlaram a situação. O bloco seguiu até o centro da cidade e as cinco pessoas que receberam atendimento nos postos da prefeitura foram levadas para hospitais da região. Todas já foram liberadas", diz a prefeitura.

"Para garantir que o desempenho dos blocos não afete os desfiles, a administração terá, a partir dos próximos megablocos, agentes da prefeitura dentro dos trios para evitar eventuais transtornos com a dinâmica do Carnaval de rua", informou a gestão municipal.

Já a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsável pelo policiamento, disse que "o esquema especial adotado no pré-Carnaval -em parceria com a Prefeitura de São Paulo, principal organizadora dos eventos- e outros órgãos, permitiu respostas rápidas e ajustes operacionais diante do aumento do público, contribuindo para a segurança das pessoas em geral na capital", diz a nota da Secretaria de Segurança Pública.