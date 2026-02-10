RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A abertura de uma cratera no último sábado (7) numa rua do Jardim Imperial, em São José dos Campos (SP), deixou 156 pessoas desalojadas, após a interdição de quatro casas e de um edifício com 34 apartamentos.

O buraco nas duas faixas da rua Felisbina de Souza Machado se abriu por volta das 17h e, com o local já interditado, sofreu novo desabamento nesta segunda-feira (9) à tarde.

Além de fechado para o trânsito de veículos e pedestres, o local também recebeu lonas pretas, como forma de amenizar impactos das fortes chuvas que atingem a maior cidade do Vale do Paraíba desde a semana passada. Com o segundo desabamento, um poste de energia elétrica foi engolido.

Os desalojados foram encaminhados a casas de familiares e amigos. Ainda não se sabe quando poderão retornar aos seus imóveis.

Na última semana, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de acumulado de chuva muito alto previsto para todo o Vale no período de sábado a segunda-feira. Antes disso, no dia 28, São José já tinha registrado uma forte chuva que provocou a queda de 48 árvores.

A rua em que a cratera surgiu já tem histórico de problemas do tipo. No último dia 27, outra cratera surgiu na via, e um caminhão foi engolido por ela. O veículo passava pela rua quando o asfalto cedeu. Não houve feridos.

O prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), disse que as obras emergenciais na cratera já foram autorizadas e serão desenvolvidas no decorrer desta semana.

"Ela é uma intervenção de resposta imediata, mas deixo claro: a solução que será executada é definitiva, para garantir a estabilidade do solo e a segurança da área", publicou o prefeito numa rede social.

Ele disse ainda que a área está tendo monitoramento técnico contínuo, que as famílias impactadas estão recebendo apoio e que a prefeitura está no local com equipes técnicas, Defesa Civil e concessionárias.