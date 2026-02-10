SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o relato de que uma adolescente teria sofrido um estupro coletivo em 2023 com participação do piloto Sérgio Antônio Lopes, 60, preso nesta segunda-feira (9). Os abusos, cometidos por três homens ao mesmo tempo, foram supostamente facilitados pela avó da vítima, que também foi presa durante a Operação Apertem os Cintos, da Polícia Civil. Nesta terça-feira (10), ambos tiveram a prisão mantida pela Justiça.

De acordo com relato presente no inquérito, a avó tinha conhecimento de toda a situação, controlava a rotina da neta e permitia os abusos sofridos mediante pagamento feito por homens mais velhos, como ocorria com o piloto. O processo corre em sigilo e a reportagem não conseguiu obter contato com a defesa dos suspeitos presos.

Em coletiva realizada na segunda-feira (9), a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), informou que uma das vítimas apresentava hematomas decorrentes da violência sofrida. Em troca da violência cometida, conforme a polícia, o piloto dava aos responsáveis pequenas quantias e pagava medicamentos, aluguel e até TV.

Durante o cumprimento dos mandados contra o homem, a avó de duas vítimas e a mãe de uma terceira, a polícia apreendeu o Mercedes-Benz pertencente ao piloto. O veículo era supostamente utilizado para levar as adolescentes a um motel. O carro será submetido à perícia e, posteriormente, devolvido à esposa do investigado.

Sérgio Antônio foi preso dentro do avião no Aeroporto de Congonhas pelos policiais e levado para prestar depoimento. Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Sérgio é suspeito de manter uma rede de abuso, aliciamento, prostituição de crianças e vender materiais de pornografia infantil.

O piloto da Latam se preparava para operar o voo LA3900, com destino ao Rio de Janeiro, quando foi detido.

A Latam afirmou que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. "A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta", afirmou em nota.

A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados na capital paulista e na cidade de Guararema, na região metropolitana, onde o suspeito mora. A polícia afirma já ter identificado dez vítimas e investiga se ele cometia os crimes há pelo menos oito anos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, são investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, "evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes".