SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A associação de moradores dos Jardins apresentou nesta terça-feira (10) um estudo defendendo a mudança do traçado da linha 20-rosa do metrô de São Paulo.

Pelo projeto atual, o ramal deve se aproximar do miolo do bairro. Após passar pelas estações Teodoro Sampaio, entre as ruas Dr. Virgilio de Carvalho Pinto e Cardeal Arcoverde, e Fradique Coutinho, na rua dos Pinheiros, ele chegaria aos Jardins.

A ideia dos residentes é um novo desenho que retire as paradas daquela região e as concentre na avenida Faria Lima, que hoje já conta com uma parada que leva o nome da via no Largo da Batata, em Pinheiros.

O estudo foi elaborado pela Urucuia Mobilidade Urbana e diz ser benéfico levar mais estações para a Faria Lima por ser um local com maior circulação de pessoas, mais infraestrutura e possibilidade de maior retorno financeiro ao comércio local.

A apresentação, assinado por Sérgio Avelleda, ex-presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô de São Paulo, também sugere que a estação Fradique Coutinho, hoje apenas da linha 4-amarela, não teria capacidade para integrar dois ramais.

"A importância do estudo é promover a discussão sobre uma das obras de infraestrutura mais importantes para o futuro da cidade", diz Fernando Sampaio, presidente da AME Jardins. "O estudo aponta que o eixo da avenida Faria Lima é o que concentra mais gente circulando por emprego, serviços e deslocamentos diários e, portanto, faz mais sentido ter três estações a mais ali", segue.

O documento foi encaminhado ao Metrô de São Paulo e ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirma Sampaio. A ideia, diz ele, é discutir qual traçado é mais eficiente, atende mais gente e funciona melhor para a cidade ao longo do tempo, de forma transparente e ouvindo a população interessada.

Procurado, o Metrô não respondeu sobre qual sua avaliação do projeto.

A futura Linha 20-rosa terá 31,1 quilômetros de extensão e 24 estações, com previsão de transportar diariamente cerca de 1,4 milhão de passageiros. O traçado ligará as regiões da Lapa, Vila Madalena, Jardins, Itaim, Saúde e Cursino aos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André.

A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros passem pela linha diariamente, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A previsão é que a obra comece em 2027.