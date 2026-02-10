SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista suspeito de roubo no centro de São Paulo quase foi atropelado por um ônibus da linha Morro Doce-Praça Ramos (8622/10) por volta das 19h30 desta terça-feira (10), na esquina da avenida São João com a alameda Glete, embaixo do Minhocão, de acordo com duas testemunhas que estavam no local.

Segundo o relato, um policial da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e outro motociclista à paisana perseguiam o ciclista e o forçaram contra o ônibus, como uma forma de pará-lo.

Com o impacto, o suspeito caiu e o motorista do coletivo precisou desviar e frear bruscamente para não passar por cima dele, ainda segundo as testemunhas, citando que a bicicleta ficou sem uma roda.

O policial e o outro motociclista, então, o imobilizaram, forçando-o contra o asfalto, momento em que uma das testemunhas, que se identificou apenas como Mireya, 37, disse ter pedido calma e falado que o ciclista já estava rendido.

Ela conta que, então, a pessoa que estava à paisana foi até ela e a empurrou, falando que estava defendendo bandido. Mireya disse ter reclamado de ser agredida e pedido providências do policial, mas este mandou o outro embora e afirmou que a testemunha estava mentindo.

Quando a reportagem da Folha entrevistava a testemunha, um policial se aproximou e jogou spray de pimenta no rosto das duas, mesmo com a jornalista identificada com o crachá e tendo avisado previamente que estava ali trabalhando. Em seguida, os policiais ainda ameaçaram levá-la para a delegacia por reclamação.

A reportagem questionou a Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a ocorrência e a atuação dos policiais, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Mireya afirmou que iria à delegacia registrar um boletim de ocorrência.