SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dez anos, a administradora Renata de Carvalho, 51, foi baleada durante um assalto e, por pouco, não voltou a andar. Quando saiu do hospital, prometeu para si mesma que um dia correria a São Silvestre.

Em novembro do ano passado, ela começou a realizar o sonho. Inscreveu-se em uma assessoria de corrida e, de lá para cá, já fez uma prova de 5 km. "Tive que caminhar em alguns trechos, mas a sensação de que posso atingir minhas metas foi muito boa", diz Renata.

Como ela, você também pode calçar o tênis e sair correndo por aí. Para ajudar nessa missão, a Folha acaba de lançar a série de newsletter Comece a Correr, com dicas para incentivar os leitores a praticar a atividade.

"Muitas vezes começar é chatinho", afirma Daniel Neves, profissional de educação física e sócio da DPN Run Assessoria Esportiva. "A respiração não está equilibrada, você vê os outros correndo e não consegue fazer um trotinho porque sua frequência cardíaca vai subir, vai sentir dor, mas é preciso ter paciência."

A seguir, leia alguns motivos para começar o esporte.

NÃO É PRECISO MUITO PARA INICIAR

É um esporte prático e acessível, que exige apenas disposição, uma roupa confortável e um tênis apropriado.

A corrida é a quinta atividade física mais praticada por brasileiros adultos, só fica atrás de caminhada, musculação, futebol e bicicleta, segundo pesquisa Datafolha de 2025.

Diferentemente de outros esportes, ela não exige, por exemplo, gasto com equipamentos como raquete ou capacete, nem com aluguel de quadra ou mensalidade na academia. É só calçar o tênis e correr.

No entanto, é preciso ficar atento quanto à segurança. É importante conhecer a região por onde quer correr para não se colocar em situação de risco.

FAZ BEM PARA A SAÚDE

Quem corre sabe dos diversos benefícios que a atividade traz, entre eles: melhora do sistema cardiovascular, aumento da massa magra (músculos), redução da gordura corporal (perda de peso) e fortalecimento dos ossos.

A saúde mental também se beneficia. Por liberar endorfina, a corrida reduz estresse, ansiedade e depressão.

PODE (E DEVE) RESPEITAR SEU PRÓPRIO RITMO

No começo, você dificilmente conseguirá correr sem parar por muito tempo. Por isso, iniciantes costumam intercalar corrida e caminhada.

O sentimento de superação, vivido por Renata após se recuperar da lesão provocada pelo tiro, também motiva a professora aposentada Adinalva de Jesus, 60, que corre há três anos no projeto Vida Corrida, no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

"No começo, eu achava ruim não conseguir correr uma prova de 5 km inteira. Tinha que andar em alguns trechos. Mas, hoje, vejo que isso foi importante para o meu processo de melhora", diz. "A gente tem que respeitar o nosso corpo."

No ano passado, ela chegou em primeiro lugar em uma prova e ganhou o primeiro troféu de sua vida.

RECOMEÇAR É SEMPRE UMA OPÇÃO

Esta repórter, que também é uma corredora, começou em 2008 e ficou longos períodos sem praticar. Voltei pela 27ª vez em janeiro deste ano.

Claro, pela 27ª vez, tive dores nas panturrilhas e nas coxas. Não é fácil, mas a corrida é o esporte para o qual sempre posso voltar.

Na segunda semana da volta, as dores haviam sumido e, o ânimo, aumentado. Atividades do dia a dia, como subir os dois andares para o meu apartamento com filha e sacolas no colo, ficaram mais fáceis. O que me leva a perguntar: por que mesmo parei da última vez?

A DESCULPA PERFEITA PARA ENCONTRAR AMIGOS

Contratar uma assessoria de corrida, como fez Renata, não é uma regra, mas ela pode ajudar você a correr melhor, com orientações sobre pisada e postura, por exemplo.

Outro benefício é correr em grupo e fazer amigos. Praticar exercícios com outras pessoas estimula a sensação de pertencimento e facilita o hábito.

Da minha experiência, mesmo com as minhas longas paradas, mantenho um grupo de 12 amigas da corrida. E, toda semana, religiosamente, elas combinam de correr no sábado, às 7h (ou mais cedo), no campus da USP (Universidade de São Paulo) ou no parque Ibirapuera, em São Paulo. Às vezes, uma não está muito animada, mas aí a outra vai lá e a faz mudar de ideia.

Aderir ao exercício físico fica mais fácil com esse tipo de motivação. Pensar em objetivos no longo prazo, como "quero emagrecer para o verão" não vai fazer você sair da cama pela manhã. Ter o compromisso marcado com uma amiga provavelmente vai

Uma recomendação para quem vai começar: procure um médico para fazer uma avaliação física. Como qualquer esporte, a corrida faz bem à saúde física e mental, mas não é qualquer um que pode sair por aí correndo.

CORRIDA FOLHA 105 ANOS

Para celebrar os seus 105 anos, a Folha promoverá uma corrida de rua em São Paulo, no dia 29 de março, um domingo. A Corrida Folha 105 anos tem largada e chegada no Vale do Anhangabaú, no centro histórico da capital paulista.

A prova foi pensada para todos os perfis, do iniciante ao corredor experiente, com três modalidades: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km.

As inscrições já podem ser feitas neste link, com valores a partir de R$ 139,90 para o Kit Corredor (que inclui camiseta, sacochila, medalha, número de peito e três meses de assinatura digital do jornal) e R$ 249,90 para o Kit Premium (que também inclui garrafa térmica exclusiva e três meses de assinatura CasaFolha). Os valores não incluem a taxa de bilheteria.s.