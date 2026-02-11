SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Concorrente da patrocinadora oficial do Carnaval de Rua de São Paulo, a cerveja Amstel, que pertence ao grupo Heineken, vai patrocinar blocos tradicionais da capital paulista.

Tarado Ni Você e Pagu, que chegaram a anunciar o risco de não sair, estão entre os que vão receber apoio. A Espetacular Charanga do França e o bloco Agora Vai também serão patrocinados pela marca. Todos eles desfilam há mais de dez anos pelas ruas da região central de São Paulo.

A Amstel, no entanto, não poderá ter suas cervejas vendidas nesses blocos, já que a Ambev pagou R$ 30,2 milhões à Prefeitura de São Paulo para ter exclusividade na venda de seus produtos pelos ambulantes que circulam por todos os blocos credenciados da cidade.

Em entrevista à reportagem, Cecilia Bottai, vice-presidente de marketing do grupo Heineken, críticou o que considera falta de apoio a blocos tradicionais.

"É nosso compromisso manter essa tradição viva e o direito de quem realmente faz o Carnaval da cidade ocupar o seu lugar. Carnaval de rua é sobre brasilidade, é sobre tradição, é sobre as pessoas celebrarem a cultura brasileira. Como marca, temos um importante papel de não deixar o Carnaval de rua da cidade se transformar em algo desconexo, sem identidade, sem alma e que nada tenha a ver com a cultura brasileira", afirmou.

A marca também patrocinou o Acadêmicos do Baixo Augusta, que no último domingo (8) precisou dividir a avenida da Consolação com o Bloco Skol -marca da cervejaria patrocinadora do evento. O encontro dos dois grandes blocos terminou em tumulto, colocando os foliões em risco.

Agremiações têm reclamado do modelo atual de financiamento do Carnaval feito pela gestão Ricardo Nunes (MDB), sob o argumento de que ele privilegia megablocos com artistas de fora em vez daqueles que têm ligação com a cidade.

O Bloco Skol trouxe pela primeira vez ao Carnaval de São Paulo o DJ escocês Calvin Harris.

Apesar de não poder comercializar sua cerveja, a Amstel poderá ser distribuída, como cortesia, aos músicos e convidados dos blocos patrocinados. A marca também pode expor seu nome e logo nos trios, além de distribuir brindes aos foliões.

Procurada, a gestão Ricardo Nunes não comentou as críticas feitas.