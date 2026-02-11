SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo ainda deve registrar os efeitos de áreas de instabilidade nesta quarta-feira (11) mesmo com o fim da ação de um corredor de umidade. Isso significa, segundo a prefeitura, pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite.

O dia começa nublado e com temperaturas na casa dso 19°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, mas a nebulosidade varia conforme os termômetros sobem. A média das máximas fica em 26°C, diz o centro. Com a umidade mínima em torno de 60%, o tempo fica abafado.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) vê máxima de até 28°C nesta quarta e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, com chance de trovoadas durante a tarde.

O instituto mantém aviso sobre uma área que cobre todo o estado de perigo potencial de chuvas intensas -a primeira e mais branda categoria dos avisos- com volume de precipitação de até 50 milímetros durante o dia e ventos com rajadas entre entre 40 km/h e 60 km/h.

A chuva desta quarta pode se concentrar no norte e nordeste de SP e também no Vale do Paraíba, diz a empresa Climatempo. Interior e litoral tendem a registrar chuva fraca.

O calor continua a recuperar força ao longo da semana, de acordo com o CGE, que prevê máximas na cidade de São Paulo em torno dos 28°C na quinta-feira (12) e ainda a chance de pancadas de chuva, combinação do dia quente com a atuação da brisa marítima na capital.