SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após acidente com um carro Tesla Cybertruck na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto.

A moto foi arrastada por cerca de dez metros e o motociclista chegou a ser levado à Santa Casa da capital, mas não resistiu. Não há informações sobre ferimentos no casal que ocupava o Tesla.

O túnel foi bloqueado durante a madrugada, mas foi liberado no início da manhã, após o trabalho das equipes de resgate. A polícia investiga as causas do acidente.