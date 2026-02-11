Cinquenta e um rostos de trabalhadores da indústria com olhos cansados e sérios. Há mulheres, homens, de diferentes faixas etárias e cores de pele. Ao fundo, prédio e seis chaminés. A fumaça toma conta de parte do que antes era azul.

Em meio às discussões atuais no Congresso Nacional sobre o fim da escala 6 por 1, a tela Operários, de Tarsila do Amaral (1876-1973), produzida em 1933, pode provocar reflexões sobre o tema. Essa é a opinião da sobrinha-bisneta da pintora, a publicitária Paola Montenegro, que gere o legado artístico de Tarsila.

Hoje, a gente consegue observar obras que foram feitas há 100 anos e ainda verificar tanta força, afirma.

Para ela, Operários é uma obra em que os brasileiros conseguem se enxergar e afirmou que a escala 6 por 1 afasta as pessoas de direitos básicos. As pessoas têm direito à cultura, ao lazer, ao tempo livre.

Operários é uma das 63 obras da exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral, no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, que começa nesta quarta (11), com entrada gratuita.