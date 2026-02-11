Agência Brasil: Alguns especialistas defendem limites fiscais rigorosos para gastos públicos. Isso obstrui a capacidade de impulsionar a economia criativa em torno do Carnaval?

Mazzucato: É interessante ver que para guerras e Defesa, o dinheiro surge do nada. Ninguém diz: "Ah, primeiro precisamos da arrecadação de impostos e depois investimos". Eles usam acordos de compra antecipada porque há um objetivo.

Eles não criam essas narrativas falsas de que "ah, não há dinheiro". Mas, em outras áreas, como educação, saúde e cultura, de repente dizemos: "Ah, não há dinheiro". Ou dizemos que se você investir mais em saúde, deve investir menos em educação, ou mais em educação, menos em cultura.

Essas são maneiras falsas de entender a economia. Ao ter metas estratégicas, ousadas e inspiradoras que exigem investimento em diferentes áreas, você pode catalisar e expandir a capacidade produtiva de uma economia. Mesmo que custe dinheiro, o PIB acaba aumentando.

A questão é: em que estamos investindo? E eu acho que a cultura é muito importante como um setor teatro e artes visuais, Carnaval e toda essa cadeia de atividades. Devemos investir nisso para nos ajudar a reimaginar o propósito da economia.

Agência Brasil: Qual o papel das artes e da cultura para a segurança pública?

Mazzucato: Há altos índices de criminalidade entre jovens, geralmente, em lugares onde esses jovens se sentem muito marginalizados. Se o corpo de alguém não tem valor, então o corpo de outra pessoa também não tem.

Portanto, investir em artes, cultura e na economia criativa é uma forma de diminuir a criminalidade. Esse não deve ser o único motivo para investirmos nisso, mas há evidências muito interessantes em nível comunitário de que os benefícios sociais e de bem-estar do investimento em artes e cultura são muito amplos.

Eles podem ajudar na sensação de bem-estar, na coesão social, na resiliência e, em última análise, na redução da criminalidade.

Agência Brasil: No Brasil, há setores sociais e políticos que questionam o investimento público em artes e cultura. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento dessa economia?

Mazzucato: Essas mesmas pessoas, que reclamam do desperdício, não reclamam dos enormes subsídios concedidos ao agronegócio ou a outros setores. Voltamos à questão: o que valorizamos?

É verdade, porém, que, às vezes, a forma como o subsídio é estruturado pode ser problemática. Precisamos de melhores medidas e métricas. Acho que não deveríamos perguntar se o Estado deve investir em cultura, mas, sim, como o Estado deve investir.

Os investimentos públicos, em muitos países diferentes, têm sido cruciais para atrair investimentos privados.