BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11) operação contra uma rede criminosa que difundia e trocava vídeos de abuso sexual contra mulheres sedadas.

De acordo com a corporação, as investigações foram iniciadas em 2025 após a Europol -a agência da União Europeia para cooperação policial- ter apontado a existência dessa rede abrangendo mais de 20 países. A PF investiga a participação de sete brasileiros.

A corporação cumpre três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia.

A PF diz ter monitorado mensagens trocadas entre os suspeitos em que eles discutiam o uso de medicamentos com propriedades sedativas, "demonstrando conhecimento sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos dessas substâncias".

As práticas investigadas podem ser enquadradas nos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro, segundo a corporação, que diz também ter encontrado indícios de que os suspeitos propagaram conteúdo misógino na internet.

Agentes apreenderam celulares, computadores e outros materiais.