SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos aprovados na USP via Provão Paulista têm direito a uma bolsa auxílio oferecida pela instituição.

A chamada "bolsa permanência" é destinada aos graduandos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício mensal é oferecido pelo Governo de São Paulo, que repassa os valores às instituições conveniadas.

No caso da USP, apenas os candidatos aprovados pelo Provão Paulista e que estudaram na rede pública estadual estão aptos para receber o benefício. Além disso, o estudante deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50).

Segundo o convênio firmado entre a Secretaria de Educação e a USP, 450 bolsas de auxílio serão disponibilizadas para os estudantes aprovados.

O valor do auxílio financeiro é de R$ 885 mensais e os beneficiários têm gratuidade nos restaurantes universitários da instituição.

Não estarão aptos a receber o auxílio os candidatos que estudaram nas Etecs (escolas técnicas), redes municipais e institutos federais. Para esses casos, os estudantes precisarão se candidatar em outra modalidade de auxílio da universidade.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site Jupiterweb, da própria USP. Após o login, será necessário clicar no "menu lateral, "auxílios permanência/PRIP e "PAPFE".

Logo depois do acesso ao "PAPFE", o candidato deve realizar a inscrição e selecionar o auxílio Provão Paulista.

De acordo com o edital do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da USP, ainda terão dois períodos de inscrições neste ano.

O primeiro será a partir desta quarta (11) até 1º de março, com a divulgação do resultado em 3 de março. O último período de inscrições será entre 2 e 25 de março, com a publicação do resultado no dia 27 de março.

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA USP VIA PROVÃO PAULISTA

- 1º período de inscrições: 11 de fevereiro a 1º de março

- Divulgação do resultado do 1º período de inscrições: 3 de março

- 2º período de inscrições: 2 a 25 de março

- Divulgação do resultado do 2º período de inscrições: 27 de março