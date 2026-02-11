A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou nessa terça-feira (10) o resultado final do Processo Seletivo Interno (PSI), referente ao Edital nº 02/2026, que integra o programa Bolsa Mais Professores. Clique aqui para conferir.

A iniciativa faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, do Ministério da Educação (MEC), e é executada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O objetivo é fortalecer a formação e a prática pedagógica de professores da rede pública por meio da oferta de cursos de pós-graduação.

Os docentes selecionados terão acesso a uma pós-graduação lato sensu e receberão bolsa mensal de R$ 2.100, paga com recursos federais durante o período do curso.

Segundo a SEE-MG, as orientações sobre as próximas etapas do processo serão divulgadas em breve, conforme diretrizes do MEC. A previsão é que as aulas tenham início em março.

O programa prioriza áreas e escolas com maior necessidade, definidas pelo Ministério da Educação com base em critérios educacionais e socioeconômicos.

