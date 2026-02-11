SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líderes mundiais prestaram condolências na manhã desta quarta-feira (11) após um ataque a tiros em uma escola no Canadá deixar 10 mortos e 25 feridos.

Presidente da França chamou o caso de "horror". Em publicação no X, Emmanuel Macron disse que seus pensamentos estão com as famílias das vítimas, os feridos e toda a comunidade educacional. "A França de solidariza com o povo canadense."

"Notícias terríveis do Canadá", falou o chanceler alemão. Ele disse que o episódio, "que ceifou inúmeras vidas", abalou os alemães profundamente. "Desejo uma rápida recuperação a todos os feridos", acrescentou.

Premiê australiano contou ter ficado "profundamente chocado". "Os corações dos australianos estão com as famílias e amigos das vítimas, e todos nós estamos pensando nos feridos", escreveu Anthony Albanese nas redes sociais.

Líder ucraniano afirmou que tragédias como essas jamais deveriam acontecer em lugar nenhum. "Quando crianças são mortas, ninguém deve permanecer indiferente. Em nome de todos os ucranianos, expresso as nossas sinceras condolências às famílias e entes queridos."

ATAQUE DEIXOU AO MENOS 10 MORTOS

Ataque aconteceu por volta das 13h20 (horário local; 19h20 no horário de Brasília) na Tumbler Ridge Secondary School. De acordo com a polícia local, ao menos seis pessoas foram encontradas mortas dentro da escola secundária e outra morreu a caminho do hospital. Outras duas morreram em uma residência que teria relação com o crime. Não há informações sobre a dinâmica do ataque.

Suposta atiradora também foi encontrada morta. Segundo a polícia local, ela tinha um ferimento aparentemente feito em si própria. O superintendente da polícia local, Ken Floyd, disse em coletiva de imprensa, na madrugada de quarta-feira (horário de Brasília), que a polícia acredita ter conseguido a identificação da atiradora, mas não divulgará detalhes neste momento para proteger a integridade da investigação.

Duas pessoas foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves. Outros 25 feridos estão sendo avaliados em uma unidade de saúde local, mas não têm risco de morte, informou a polícia, segundo a CBC News. Cerca de 100 pessoas, entre alunos e funcionários, foram evacuados do local em segurança.

Os nomes e idades dos envolvidos no episódio não foram divulgados. Floyd ressaltou que seria "imprudente especular" essas informações neste momento.

O superintendente da polícia local disse que a corporação ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. "Acho que teremos dificuldades para determinar o 'porquê', mas faremos o possível para descobrir o que aconteceu", acrescentou.

Agentes fazem buscas adicionais em outras casas e locais para buscar outros possíveis feridos ou suspeitos de envolvimento com o ataque. "Recursos adicionais da polícia continuam sendo mobilizados na comunidade para apoiar a resposta e a investigação", disse a corporação, acrescentando que a Divisão de Crimes Graves da Polícia da Colúmbia Britânica assumiu a condução da investigação.