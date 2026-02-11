SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata do Metrô de São Paulo operaram com lentidão na manhã desta quarta-feira (11) após um passageiro acessar os trilhos da estação Chácara Klabin.

Por volta de 7h30, a linha verde passou a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada das estações.

Essa restrição na circulação passou a impactar a operação das linhas azul, vermelha e do monotrilho.

As estações ficaram lotadas e houve restrição de acesso no embarque para evitar aglomeração nas plataformas.

Nas redes sociais, muitos passageiros reclamam da situação.

Por volta das 8h20, o Metrô afirmou que a circulação nas quatro linhas entrou em processo de normalização, após o resgate do passageiro.