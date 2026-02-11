SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dentista Igor Costa Alves, 36, dono do Tesla Cybertruck que se envolveu em acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (11), e que resultou na morte de um motociclista, é amigo de famosos, tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram e fez harmonização facial na cantora Gretchen.

O acidente ocorreu por volta de 1h, na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo. Alves dirigia seu Tesla Cybertruck quando se envolveu em um acidente com uma motocicleta.

Alves se apresenta no Instagram como "referência em harmonização facial no mundo" e afirma ter mais de 10 mil pacientes.

Ele é conhecido por ter feito harmonizações facial na cantora Gretchen nos últimos anos. Ela tem postagens na rede em homenagem ao dentista.

Alves aparece no Instagram com diversos famosos, como o jogador Neymar, o apresentador Rodrigo Faro, os cantores MC Livinho, Mc Daniel, Zé Felipe, Naldo, entre outros.

Em seu perfil, ele posta seu dia a dia, com mensagens motivacionais, e imagens de antes e depois de seus pacientes.

VÍTIMA FOI SOCORRIDA, MAS NÃO RESISTIU

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto, que foi arrastada por cerca de dez metros. O motociclista, identificado como William Oliveira Santos, 32, chegou a ser levado à Santa Casa da capital, mas não resistiu. O dentista e a passageira do veículo não se feriram.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alves afirmou que trafegava normalmente e que o semáforo estava verde quando foi atavessar a via, porém, a moto apareceu repentinamente na contramão e colidiu contra seu carro.

Alves acionou o socorro e aguardou a chegada da Polícia Militar. Ainda segundo o registro policial, ele não aparentava ter feito uso de bebida alcoólica ou outras substâncias e forneceu imagens gravadas pela câmera dianteira de seu veículo. O dentista foi ouvido e liberado.

Ele foi procurado por meio de sua rede social, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O caso foi registrado como morte acidental no 14° DP (Pinheiros) e foi solicitada perícia.