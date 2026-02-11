SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 13 anos sofreu um estupro coletivo, como forma de punição, após passar por um tribunal do tráfico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi confundida com outra jovem, que namoraria um criminoso de uma quadrilha rival, segundo a polícia.

O crime ocorreu entre a noite de 31 de janeiro e a madrugada de 1º de fevereiro, na comunidade Pedrinhas, no bairro Vilar dos Teles. A vítima frequentava a comunidade Trio do Ouro, área controlada pelo Terceiro Comando Puro, para visitar parentes e foi abordada por homens armados em uma praça.

Segundo a investigação, a violência foi motivada porque os agressores acreditaram que ela tinha ligações com o Comando Vermelho, facção rival. A jovem foi levada para um local isolado e agredida por pelo menos sete pessoas, incluindo uma mulher que teria segurado a vítima durante o abuso.

Além da violência sexual, a adolescente sofreu espancamento e foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. As agressões só foram interrompidas quando um dos criminosos percebeu o erro de identidade.

Nesta quarta (11), a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São João de Meriti deflagrou operações para prender os envolvidos. Até o momento, o balanço das autoridades aponta para um dos suspeitos presos, que foi localizado ferido em uma unidade de saúde.

Outro procurado, de 21 anos, foi encontrado morto, no interior da comunidade do Trio do Ouro. A polícia acredita que ele tenha sido morto pela própria facção. Outros cinco adultos e um adolescente continuam sendo procurados.

A vítima permanece internada em estado estável no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela recebe acompanhamento multidisciplinar e psicológico.

A deputada Índia Armelau (PL) oficiou a Comissão de Assuntos da Criança para garantir que a adolescente seja incluída em programas de proteção e apoio social do Estado. A investigação continua.