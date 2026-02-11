RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mãe do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, divulgou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (10) após a Polícia Federal receber orientação para prender o rapper caso ele tente deixar o país.

O artista é considerado foragido por descumprir as regras do monitoramento eletrônico e teve a ordem de prisão restabelecida por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em vídeo, Márcia Nepomuceno negou que o filho tenha intenção de fugir do Brasil. Emocionada, ela afirmou que Oruam adoeceu e quer que ele se entregue. "Já tem um tempo que meu filho não está bem, é visível o estado que meu filho chegou", disse.

"Todos os meus dias eu luto, eu quero que o meu filho se entregue", finalizou. Procurada, a defesa de Oruam não se manifestou.

Na decisão mais recente, o ministro Joel Ilan Paciornik destacou que o artista descumpriu reiteradamente a medida cautelar, sobretudo à noite e nos fins de semana.

O magistrado apontou ainda que o cantor permaneceu por longos períodos com a tornozeleira descarregada, em alguns casos por até dez horas, o que provocou falhas nos registros de movimentação e comprometeu a fiscalização.

O artista havia passado a usar tornozeleira eletrônica ao deixar a prisão, em 30 de setembro do ano passado. Desde então, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o equipamento registrou 66 violações, todas atribuídas à falta de carregamento da bateria.

Oruam foi preso em julho de 2025 após virar réu por de tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele passou 69 dias na prisão e deixou o local usando uma máscara do Homem-Aranha.