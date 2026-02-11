Ela se apresenta no evento chamado Todo Mundo no Rio, que já contou com shows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. Houve rumores de que Britney Spears ou Justin Bieber poderiam ser as atrações internacionais deste ano.

Shakira está em uma turnê pela América Latina neste momento chamado Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (As mulheres já não choram tour internacional). Em março e abril, a colombiana vai se apresentar na Jordânia, no Catar, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. A turnê começou no Rio de Janeiro há exatamente um ano, em 11 de fevereiro de 2025, com um show no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana. Já Lady Gaga atraiu um público de 2,1 milhões de fãs.

