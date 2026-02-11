Até a última atualização, as autoridades já haviam prendido 150 condenados pela Justiça que estavam em várias cidades paulistas.

Junto dos criminosos, a polícia apreendeu quatro armas de fogo irregulares.

São agressores condenados que buscamos colocar atrás das grades para garantir à mulher o direito de viver livre e com segurança, disse a delegada Cristiane Braga em nota oficial.

Esta operação, que busca uma maior segurança para o carnaval, teve início na segunda-feira (9) e hoje é o principal dia da ação policial.

