Emocionada, a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antônia Pellegrino, destacou o caráter estruturante da iniciativa.

Esse edital é mais que uma seleção. É um convite ao diálogo com a TV pública. A TV Brasil não quer ser apenas uma janela de exibição, quer ser parceira do setor, afirmou.

Estamos falando de um investimento de R$ 110 milhões. Esse valor é fruto de uma decisão política, cultural e institucional'', disse, enfatizando o fato de que todos os 39 projetos contam com participação de mulheres ou pessoas trans em funções de direção, produção ou roteiro.

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum, classificou o edital como um marco para o audiovisual e para a TV pública brasileira.

É um processo poderoso, gigante do ponto de vista da circulação da economia e da participação no PIB. O audiovisual brasileiro já é grande, mas pode ser ainda mais relevante, inclusive na internacionalização dos nossos conteúdos. Estamos num momento dourado do cinema brasileiro, afirmou.

Basbaum destacou o papel da diretora Antônia Pellegrino e da equipe da TV Brasil na consolidação do projeto.

A Antônia fez um trabalho absolutamente genial de articulação e inovação na política pública. O mais difícil é fazer o primeiro, levantar o prédio tijolo a tijolo. Esse trabalho foi feito. Todo o mérito é dela e da equipe, elogiou.

Para Basbaum, o lançamento do edital representa a consolidação de três anos de reconstrução institucional na EBC. É uma grande vitória. Agora precisamos sonhar maior e garantir que esse fluxo seja contínuo, disse.

O ministro em exercício do MinC, Márcio Tavares, lembrou que o edital integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

Comunicação pública e política cultural caminham lado a lado. Esse edital simboliza um projeto estruturante para a cidadania e o desenvolvimento sustentável do Brasil, afirmou.