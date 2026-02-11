O presidente da Ancine, Alex Braga, ressaltou a articulação institucional.
Celebramos não só a reconstrução, mas a inovação de políticas públicas. O fortalecimento da TV pública é pilar estratégico do audiovisual brasileiro, disse.
A representante da Secom, Samantha Marchiori, reforçou que o investimento consolida a comunicação pública como política de Estado.
Não se trata apenas de volume de recursos, mas de um desenho responsável que garante que o investimento chegue ao público. Comunicação pública é direito da população, ressaltou.
Entre os destaques de projetos citados na cerimônia está Gente de Verdade, voltado à temática indígena que, segundo Antônia Pellegrino, arrasou os corações da comissão avaliadora.
A diretora Ana Rieper, contemplada com a série documental Aos Quinze, definiu o momento como histórico. É um edital gigante da nossa TV pública. Representa a política pública que a gente acredita, afirmou.
Da Bahia, o produtor Ducca Rios, selecionado na linha infantil com o projeto Ory, afirmou após o anúncio transmitido pelo YouTube, que foi muito importante conquistar o edital da TV Brasil.
Esperávamos por esse momento há muito tempo. A TV Brasil é fundamental para a diversidade da produção brasileira, sobretudo na animação, uma linguagem que ainda precisa de mais atenção e que sempre encontrou espaço no canal, comemorou o produtor.
A primeira novela da televisão pública brasileira será Vambora, coprodução Brasil-Portugal sobre os desafios da migração entre os dois países. A obra inaugura um formato tradicionalmente associado às emissoras comerciais, agora incorporado à estratégia de comunicação pública.
Os projetos selecionados:
Linha Infantil
- O Tubarão Martelo (MG)
- Ory (BA)
- Júlio e Verne Os Irmãos Gemiais 2ª Temporada (GO)
- Além da Lenda Tecnologias Lendárias (PE)
Linha Infantojuvenil
- Ginga (MG)
- A turma do professor sem nome (SP)
- Memórias de um Lobisomem Pré-Adolescente (SP)
- Clube Curupaco (MG)
Linha Natureza e Meio Ambiente
- Memorial de Francisco (MG)
- Sentidos da Natureza (SP)
- Os Jardineiros (RJ)
- Que pio é esse? Caatinga (RN)
- Encantos da Baía de Todos os Santos (BA)
- A Sustentável Leveza do Ser 2ª temporada Sertão (DF)
- Meu Nome é Cerrado (DF)
- Vozes da Floresta 40 Anos de Resistência e Vida na Amazônia (AC)
- Café Sustentável (MG)
- O Lugar Antes de Mim Bacia do Araripe (PR)
- Espinhaço: da pedra ao pó (DF)
- Meu Mar (PE)
Linha Futebol Feminino
- Toda Menina Futebol Clube (BA)
- A Copa das Favelas (SP)
- O Maior Festival Feminino de Várzea do Mundo (SP)
- A Nossa Michael Jackson (RJ)
Linha Sociedade e Cultura
- Gente de Verdade (SP)
- Quem Tá On? (SP)
- No Sertão das Mil e Uma Noites (CE)
- Beth Carvalho Guardiã do Samba (RJ)
- Diagnóstico (RJ)
- Aos Quinze (DF)
- Tá (quase) tudo na Internet (mas calma) (RS)
- Casa Quentura (AM)
Linha Produção e Finalização de Longas-metragens
- Sala dos Professores (SP)
- Angústia Adaptação cinematográfica de Graciliano Ramos (SP)
- Encontrando Rodger (CE)
- As mil e uma ideias de Ruth Rocha (SP)
- Marcélia (CE)
- Um Toque de Beleza (CE)
Linha Produção de Novela
Com exibição prevista na TV Brasil e nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, os conteúdos poderão alcançar mais de 120 milhões de brasileiros.
