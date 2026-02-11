SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, 60, preso por suspeita de liderar uma rede de abuso sexual infantil, foi demitido da companhia aérea Latam.

A companhia aérea afirmou que Sérgio "não faz mais parte do seu quadro de colaboradores". Em nota, a Latam acrescentou que adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Sérgio passou por audiência de custódia ontem, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, não foram identificadas irregularidades no cumprimento do mandado de prisão contra o piloto. Por isso, ele seguirá preso.

Homem foi acompanhado por advogado constituído durante a audiência. Procurada pela reportagem, a defesa de Sérgio não quis se manifestar.

Processo tramita sob segredo de justiça. Em razão disso, de acordo com o Judiciário paulista, mais informações não poderiam ser repassadas.