BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A estudante Vanessa Lara de Oliveira Silva, 23, foi encontrada morta na última terça-feira (10) em uma região de mata em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 43 anos é considerado o principal suspeito pelo crime, e a polícia trabalha para localizá-lo.

A vítima foi encontrada nua, com sinais de violência e com um dos braços amarrados em área próxima ao ponto de ônibus onde ela estaria aguardando para voltar a Pará de Minas, a cerca de 30 quilômetros de Juatuba.

Vanessa, estudante de psicologia, trabalhava na unidade do Sine (Sistema Nacional de Emprego de Belo Horizonte) de Juatuba e retornava para casa no momento do crime.

A Polícia Civil afirmou que foram apreendidos um notebook, um celular e uma mochila com roupas que estavam próximos ao corpo da vítima. O corpo dela foi liberado aos familiares após passar por perícia.

Os colegas de turma de Vanessa, que cursava o 7º período de psicologia, disseram que ela era uma pessoa doce, gentil, meiga e bondosa.

"O sorriso dela iluminava o ambiente, o jeito leve de falar acolhia, e sua forma de ser tornava tudo mais suave", afirmaram os alunos em publicação na rede social.

A faculdade onde Vanessa era aluna também lamentou a morte da estudante e o Sine de Juatuba suspendeu as atividades nesta quarta (11).