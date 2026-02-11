SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam disse ter demitido o piloto Sérgio Antonio Lopes, 60, suspeito de integrar uma rede criminosa estruturada voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Detido na última segunda-feira (9) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ele teve a prisão mantida pela Justiça na terça-feira (10).

Em nota enviada nesta quarta-feira (11), a companhia aérea afirmou que Lopes não é mais funcionário e que permanece à disposição para colaborar com a investigação.

"A LATAM informa que o Sr. Sergio Antonio Lopes não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. A companhia adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", disse a empresa.

O processo corre em sigilo e a reportagem não conseguiu obter contato com a defesa dos suspeitos preso na ação.

Segundo o Tribunal de Justiça, "não foram identificadas irregularidades no cumprimento e ele segue preso". O órgão destacou que essas são as únicas informações disponíveis e que o processo tramita sob segredo de Justiça.

De acordo com o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil de São Paulo, o homem dava, conforme a apuração, pequenas quantias e pagava medicamentos, aluguel e até TV aos responsáveis das vítimas.

A polícia afirma já ter identificado dez vítimas e investiga se ele cometia os crimes há pelo menos oito anos.

Os agentes também investigam o relato de que uma adolescente teria sofrido um estupro coletivo em 2023 com participação de Sérgio Lopes. Os abusos, cometidos por três homens ao mesmo tempo, foram supostamente facilitados pela avó da vítima, que também foi presa durante a Operação Apertem os Cintos, da Polícia Civil. A prisão dela também foi mantida pela Justiça na terça.