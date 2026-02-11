SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As universidades públicas começaram nesta quarta-feira (11) a chamar candidatos da lista de espera do Sisu 2026. Essa etapa do processo seletivo ocupa as vagas que sobraram após a chamada regular. A convocação ocorre de forma descentralizada, por cada instituição.

Participam apenas estudantes que manifestaram interesse na lista para um único curso. A ordem segue a nota do Enem, a modalidade de concorrência e o número de vagas disponível.

O resultado deve ser consultado no site da própria universidade ou instituto federal. Cada instituição define prazos, documentos e procedimentos para matrícula em edital específico.

Candidatos aprovados em qualquer uma das opções indicadas no momento da inscrição ?seja na primeira ou na segunda? não podem participar da lista de espera do Sisu.

Neste ano, o Sisu reúne 274 mil vagas em 7.300 cursos de 136 instituições, espalhadas por 587 municípios. Segundo o MEC (Ministério da Educação), é a maior edição do programa e tem 13 mil vagas a mais que a anterior.

Nessa edição, as notas de corte do Sisu 2026 alcançaram níveis mais altos dos últimos três anos em cursos de alta concorrência, como medicina, engenharias, direito e tecnologia da informação.

A edição de 2026 do Sisu foi marcada pela novidade da inclusão da possibilidade de utilizar as três últimas notas do Enem ?2023, 2024 e 2025. Com isso, o sistema considerou a pontuação da edição em que o participante alcançou as melhores notas.

Mais da metade das oportunidades, 148,9 mil (54%), está reservada a ações afirmativas, conforme a Lei de Cotas e regras próprias das instituições. As universidades federais concentram a maior parte das vagas.