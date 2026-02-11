O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB) recebe a partir desta quarta-feira (11) a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará, idealizada pelo Museu das Mulheres.

A mostra reúne 170 obras de 11 fotógrafas paraenses de três gerações e propõe uma experiência que incorpora recursos sensoriais e tecnológicos.

O recorte inclui nomes pioneiros como Leila Jinkings, Cláudia Leão, Bárbara Freire, Paula Sampaio e Walda Marques, passa por artistas como Evna Moura, Renata Aguiar, Nay Jinkings e Nailana Thiely, até chegar às artistas mais jovens, como Deia Lima e Jacy Santos.

O público tem a oportunidade de explorar parte das fotografias em realidade aumentada. Na Instalação Icamiabas, é possível ter acesso às composições aromáticas inspiradas em guerreiras indígenas amazônicas.

Já no filme de realidade virtual Mukathu-hary (Curandeira, em tupi), o espectador é transportado para uma aldeia indígena de paisagem milenar. As salas da exposição trazem narrativas visuais que abordam identidade, território, memória, ancestralidade e resistência.

Identidade e fotografia expandida

Para a fotógrafa paraense Evna Moura, participar da exposição representa um reencontro com a própria trajetória. A produção da artista Evna dá destaque às ilhas e comunidades amazônicas, como Combu e Marajó, e a mostra traz fases diferentes do olhar dela.

Entre as obras expostas, há fotografias em preto e branco, coloridas e as chamadas fotos expandidas, que aproximam arte e experimentação técnica. Um exemplo são os trabalhos feitos a partir de impressões em folhas, no método de fototipia com pigmentos naturais.

A artista destaca ainda o caráter intergeracional da mostra e como o trabalho dela como artista e educadora tem impactado novas gerações.

Cláudia Leão foi minha professora na universidade e é uma inspiração. Leila Jinkings também é uma referência fundamental. Estar aqui com essas mulheres é muito significativo, conta Evna.