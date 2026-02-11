O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB) recebe a partir desta quarta-feira (11) a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará, idealizada pelo Museu das Mulheres.
A mostra reúne 170 obras de 11 fotógrafas paraenses de três gerações e propõe uma experiência que incorpora recursos sensoriais e tecnológicos.
O recorte inclui nomes pioneiros como Leila Jinkings, Cláudia Leão, Bárbara Freire, Paula Sampaio e Walda Marques, passa por artistas como Evna Moura, Renata Aguiar, Nay Jinkings e Nailana Thiely, até chegar às artistas mais jovens, como Deia Lima e Jacy Santos.
O público tem a oportunidade de explorar parte das fotografias em realidade aumentada. Na Instalação Icamiabas, é possível ter acesso às composições aromáticas inspiradas em guerreiras indígenas amazônicas.
Já no filme de realidade virtual Mukathu-hary (Curandeira, em tupi), o espectador é transportado para uma aldeia indígena de paisagem milenar. As salas da exposição trazem narrativas visuais que abordam identidade, território, memória, ancestralidade e resistência.
Identidade e fotografia expandida
Para a fotógrafa paraense Evna Moura, participar da exposição representa um reencontro com a própria trajetória. A produção da artista Evna dá destaque às ilhas e comunidades amazônicas, como Combu e Marajó, e a mostra traz fases diferentes do olhar dela.
Entre as obras expostas, há fotografias em preto e branco, coloridas e as chamadas fotos expandidas, que aproximam arte e experimentação técnica. Um exemplo são os trabalhos feitos a partir de impressões em folhas, no método de fototipia com pigmentos naturais.
A artista destaca ainda o caráter intergeracional da mostra e como o trabalho dela como artista e educadora tem impactado novas gerações.
Cláudia Leão foi minha professora na universidade e é uma inspiração. Leila Jinkings também é uma referência fundamental. Estar aqui com essas mulheres é muito significativo, conta Evna.
Fotógrafa Evna Moura participa da Exposição no CCBB Rio Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Já encontrei ex-alunos que hoje são formados em artes visuais e dizem que escolheram esse caminho por causa das oficinas que ministrei. É muito bonito ver esses encontros.
A presença da Amazônia como eixo central de sua produção também aparece como elemento político e simbólico que ajuda a romper visões estereotipadas.
Durante muito tempo, nossa identidade foi ferida. Nossos traços e nossa cultura não eram valorizados. Trazer esses elementos para o Sudeste é também afirmar outras narrativas sobre nós. Mostrar uma Amazônia que não é apenas a da miséria, mas também da riqueza cultural, estética e humana, diz Evna.
Pioneirismo e memória visual
Nome fundamental da fotografia paraense, Leila Jinkings revisita, na exposição, imagens produzidas desde o final dos anos 1970. Entre as obras selecionadas, ela destaca imagens de povos indígenas, travestis e registros de manifestações políticas.
Gosto muito das fotografias do povo Kayapó. São imagens que levantam reflexões sobre choque cultural com os não indígenas, diz Leila.
A fotógrafa relembra também o contexto histórico de parte de sua produção.
Fotografei repressões durante a ditadura. Era um período duro, mas fundamental para compreender o papel da imagem para trazer luz para aqueles acontecimentos tão difíceis, diz Leila.
Nome fundamental da fotografia paraense, Leila Jinkingstem trabalho exposto no CCBB Rio. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Narrativa feminina
A curadora Sissa Aneleh explica que a organização da exposição reflete uma leitura histórica e conceitual da fotografia paraense. A proposta dialoga diretamente com sua pesquisa acadêmica de mais de 15 anos.
Segundo Sissa, a mostra não pretende esgotar a produção amazônica, mas evidenciar sua potência.
Uma exposição nunca será suficiente para mostrar toda a produção artística do Pará, mas podemos revelar sua força conceitual, estética e narrativa, diz Sissa.
A noção de visualidade amazônica surge como eixo estruturante da exposição.
É um conceito que começou a ganhar força nas décadas de 70 e 80, quando artistas passaram a refletir sobre o que seria imediatamente identificável com a Amazônia. Elementos recorrentes, como água, território e presença feminina atravessam diferentes obras, conclui a curadora.