SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de matar a namorada e esfaquear a ex-esposa com uma diferença de poucas horas, em crimes que teriam sido cometidos na segunda-feira (9), em Marília, no interior de São Paulo.

Leandro Idalino de Marcos, 48, passou a ser alvo de uma investigação após esfaquear a ex-esposa. O homem teria esperado a vítima chegar a uma academia de musculação para atacá-la, na noite da segunda-feira. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e da delegada responsável pelo caso, Darlene Costa.

Testemunhas relataram que Leandro não esperou nem a vítima descer do carro e a atacou assim que ela estacionou o veículo. A filha deles, que estava dentro do carro, presenciou tudo. O homem fugiu após o crime, mas foi detido na manhã de terça-feira.

Vítima foi atingida na região do abdômen e internada na UTI do Hospital das Clínicas de Marília. Ela passou por um procedimento cirúrgico e segue hospitalizada.

Durante as investigações desse caso, a mãe da atual namorada de Leandro procurou a polícia para registrar desaparecimento da filha. A mulher procurou a polícia na noite de segunda-feira e relatou que a filha, uma adolescente de 17 anos, não era vista desde o sábado (7), além de também não responder aos contatos, segundo explicou a delegada Darlene Costa, em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo.

Última foto da adolescente foi enviada por Leandro para a mãe dela. Na ocasião, segundo a mulher contou à polícia, ele enviou a foto para dizer que a jovem estava dormindo em sua casa. Nesse momento, os investigadores associaram Leandro como a peça central nos dois casos.

Polícia Militar foi até o endereço de Leandro e conseguiu abrir a porta. Dentro do imóvel, os policiais encontraram o corpo sem vida da adolescente Maria Rita Bento dos Santos deitado em um sofá.

Maria Rita foi morta a marteladas, de acordo com laudo preliminar da polícia. De acordo com a polícia, a jovem teria sido assassinada na segunda-feira, horas antes de Leandro esfaquear a ex-esposa.

Em depoimento, Leandro alegou que agiu em "legítima defesa", segundo a delegada. Na chegada à delegacia, em conversa com a TV Tem, ele repetiu a tese de legítima defesa, versão que até o momento não foi confirmada pela investigação.

Leandro segue preso e vai responder por feminicídio e tentativa de feminicídio. O UOL entrou em contato por telefone com a defesa dele, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.