SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os sócios da academia em São Paulo onde uma mulher morreu e outras seis pessoas passaram mal após uma aula de natação no local prestaram depoimento à polícia na tarde de hoje.

Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração compareceram hoje para para depor no 42° DP (Distrito Policial) , no Parque São Lucas, zona leste da capital. Eles foram intimados ontem pelo delegado do caso, Alexandre Bento, e prestaram seus depoimentos por volta das 17h, segundo informado pela assessoria da academia.

Procurado, delegado do caso informou que novas informações sobre o andamento das investigações serão divulgadas amanhã. Uma coletiva de imprensa com os investigadores do caso foi marcada para o meio-dia.

O número de pessoas que apresentaram sintomas de intoxicação após aulas de natação na academia subiu para 7. Segundo uma fonte ligada às investigações ouvida pelo UOL, "uma nova vítima", que teria "sofrido os efeitos" do uso da piscina do estabelecimento em ocasiões diferentes, foi registrada hoje.