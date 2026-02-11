BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (11) um homem apontado como novo suspeito do triplo homicídio ocorrido na última semana em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele confirmou ter sido o autor dos disparos que vitimaram Nathielly Kamilly Fernandes Faria, 16, Ione Ferreira Costa, 56, e Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, 14.

Na data do crime, a polícia havia apreendido em flagrante um adolescente de 17 anos suspeito de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, decisão que foi confirmada em audiência de custódia.

O adolescente é ex-namorado de uma das vítimas e segue apreendido. O advogado disse à Folha que pediu a liberdade dele ainda no domingo (8), mas que o prazo segue aberto para manifestação do Ministério Público.

"Nós estamos diante do maior erro do Judiciário mineiro. Primeiro, prende, mata a reputação e depois investiga. Na verdade, não foi nem o Judiciário que investigou, foi a família [do adolescente]", disse Gilmar Francisco.

Procurada, a Polícia Civil não informou se o adolescente segue como suspeito do caso.

O homem preso nesta quarta, de 30 anos, não teve a identidade divulgada, e a reportagem não teve acesso à sua defesa. A última informação da Polícia Civil era de que ele estava sendo ouvido na delegacia de Ribeirão das Neves.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência dele, na região da Pampulha, na capital mineira, após receberem uma denúncia anônima. A informação era de que ele seria suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia seguinte ao crime na padaria.

No local, os policiais dizem ter encontrado uma arma de fogo de fabricação caseira, um carregador e 11 cartuchos calibre .380, e deram voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Também foram apreendidos uma capa de colete balístico, uma touca ninja, uma bolsa e um capacete branco, que tem as mesmas características do acessório utilizado na tentativa de homicídio, segundo o registro policial. Os policiais ainda encontraram uma carta de despedida direcionada à mãe.

Os militares disseram que, em frente à residência, visualizaram uma moto branca semelhante à usada na fuga do autor do triplo homicídio na padaria.

O registro ainda aponta que o suspeito confirmou aos agentes a autoria da tentativa de homicídio e do triplo homicídio em Ribeirão das Neves.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a casa de uma testemunha do crime na padaria. Conforme o relato dos militares, ela confirmou a identificação do autor, da touca ninja, do capacete, da arma e da moto usados no crime.

O CASO

De acordo com relatos de testemunhas aos policiais, o atirador chegou na quarta à noite à padaria de moto e, ainda com o capacete, começou a discutir com Nathielly, que trabalhava no local. Nesse momento, as outras duas vítimas teriam intervindo, e o suspeito teria atirado nas três mulheres.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito ainda teria apontado a arma para outra funcionária da padaria, que teria implorado para ele não atirar. O homem então teria colocado os polegares nas bochechas e mostrado a língua, em tom jocoso, antes de deixar o local.

O advogado do adolescente apreendido disse temer que a soltura dele aconteça apenas após o Carnaval, já que o feriado estendeu o prazo que a Promotoria tem para se manifestar no caso.

"Nós temos uma pessoa que está apreendida e que não faz parte, não tem participação no homicídio. Hoje nós temos prova que ele não tem participação, porém o Ministério Público tem até o dia 19 para se manifestar", afirmou Francisco.

Procurada, a Promotoria não respondeu até a publicação da reportagem.