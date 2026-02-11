SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia de São Paulo resgatou, nesta quarta-feira (11), a esposa e a filha de um procurador de Justiça após um sequestro. Ninguém ficou ferido na operação.

Elas foram sequestradas na região de Valinhos, cidade do interior do estado. Três pessoas são suspeitas do crime, duas foram presas. Os dois homens presos em flagrante têm 20 e 23 anos.

Os suspeitos abordaram o carro das duas mulheres em um posto de gasolina da região. As vítimas foram surpreendidas pela dupla na rua Dom Pedro II, no bairro Santa Cruz. Dois suspeitos entraram no veículo. As vítimas permaneceram no carro enquanto um homem assumiu o volante.

Transferência de valores. Os suspeitos teriam obrigado as vítimas a fazer operações de transferência de dinheiro via Pix. Não foi informado o valor adquirido durante o sequestro e nem se o dinheiro já foi recuperado.

Uma testemunha acionou a Polícia Militar. Os agentes conseguiram localizar e interceptar o veículo. A Polícia não divulgou quanto tempo as vítimas ficaram presas com os criminosos.

Segundo a PM, dentro do carro, os agentes encontraram duas armas de fogo com a numeração raspada. A Polícia Civil afirma que seguirá com as investigações para identificar a participação de outros envolvidos.