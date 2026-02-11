SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa do piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, 60, preso em São Paulo por suspeita de liderar uma rede de abuso sexual infantil, ficou "horrorizada" ao descobrir os supostos crimes cometidos pelo companheiro, de acordo com a Polícia Civil.

Esposa do piloto é psicóloga e é o segundo casamento do homem. "Uma cena muito triste de ver", disse a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP-SP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo), sobre o momento em que a mulher foi informada sobre as suspeitas contra o marido. Sérgio já foi casado anteriormente e tem filhos desse relacionamento.

"Ela está horrorizada e se sente culpada porque ela nunca percebeu [nada]", acrescentou Aleixo. Ainda segundo a delegada, a psicóloga afirmou não saber o que fará da vida agora. Recentemente, o casal fez uma viagem "tipo uma lua de mel".

"E ela é psicóloga. Então imagina a loucura que está [na cabeça dela]", disse Ivalda Aleixo, chefe do DHPP.

Procurada pela reportagem, a defesa de Sérgio não quis se manifestar.

Homem foi preso dentro de aeronave, no aeroporto de Congonhas, durante o embarque de passageiros, na manhã de segunda-feira. Ele é suspeito de abusar sexualmente de crianças que seriam "vendidas" pela avó, uma mulher de 55 anos, que também foi presa. A mãe de outra criança também foi detida, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves.

Ele participava dessa rede de exploração havia pelo menos oito anos, segundo a Polícia Civil. O homem chegou a pagar um aluguel em troca de imagens de exploração sexual. "Ele mandava Pix de R$ 50, R$ 100, chegou a pagar um aluguel por imagens que ele recebia", afirmou Ivalda Aleixo, diretora do DHPP-SP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo), em entrevista coletiva.

Piloto fez ao menos três vítimas, que são irmãs: meninas de 10, 12 e 18 anos -uma delas era abusada desde os 8 anos, de acordo com a polícia. Elas eram levadas a motéis pelo homem, que usava documentos falsos, segundo a polícia. Uma das vítimas foi espancada por ele em um motel na semana passada.

Ao menos dez vítimas foram identificadas. Conforme a polícia, no entanto, são "dezenas de outras", uma vez que o celular dele foi aberto com autorização judicial.

Outras duas pessoas são investigadas pela polícia na operação chamada de Apertem os Cintos. Os investigados podem responder por estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição e exploração sexual de criança de adolescente.

Sérgio foi demitido pela Latam. A companhia aérea afirmou que Sérgio "não faz mais parte do seu quadro de colaboradores". Em nota, a Latam acrescentou que adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, e disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

O veículo usado por Sérgio, uma Mercedes-Benz, foi apreendido pela polícia e passou por perícia. O automóvel foi devolvido à família após realização de perícia.