BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Em 28 de fevereiro, último dia do mês do Carnaval, mais um desfile aguarda. Seis planetas estarão visíveis no céu noturno: Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter.

Segundo a Nasa, porém, quatro deles estarão visíveis sem auxílio de equipamentos --sempre levando em conta a máxima de que tudo depende de como estiver o tempo. Já para ver Urano e Netuno será necessário o uso de equipamentos ópticos. A Nasa também diz que Mercúrio pode ser um pouco mais difícil de ser localizado a olho nu.

Os seis planetas estarão quase em linha reta nos céus, de acordo com o Royal Museums Greenwich.

Apesar da data "oficial" de 28 de fevereiro, em São Paulo, o melhor dia para visualizar todos os planetas de uma vez em uma mesma fatia do céu é em 25 de fevereiro, de acordo com o aplicativo Star Walk --que também pode ser útil para encontrar o fenômeno no céu.

O site do aplicativo informa que o melhor horário para a visualização ocorrerá cerca de 30 minutos após o pôr do Sol.

Quais equipamentos são necessários

Como dito, a maior parte dos planetas estará visível sem auxílio de equipamentos.

Para ver Urano, porém, ao menos binóculos são recomendados.

Já no caso de Netuno, são necessários binóculos mais potentes ou telescópios.

Dicas para visualização

A maior parte dos planetas ficará por pouco tempo visível nos céus, cerca de 1h ou pouco mais que isso.

Somente Júpiter permanacerá visível a olho nu por mais tempo.

Como sempre em experiências astronômicas, um ambiente mais escuro e uma visão limpa do horizonte nunca são demais.

Além disso, tudo depende de como o tempo estará. Um céu obstruído logicamente impedirá possibilidades de ver o show astronômico.